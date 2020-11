Van een platina plaat van Angèle tot een knalblauwe pruik van Charlotte Adigéry: nog tot 24 november veilen het Belgische solidariteitsfonds LIVE2020 en Red Bull Elektropedia tal van unieke muziekgadgets of -belevenissen om de zwaar getroffen livemuzieksector te steunen.

Op woensdag 25 november weten we wie dit jaar aan de haal gaat met een Red Bull Elektropedia Award. Daar zullen uitzonderlijk geen festivals, clubs of dj's bij zijn, want de sector deelt zwaar in de klappen van de coronacrisis. Daarom houden het in juni opgerichte solidariteitsfonds LIVE2020 en Red Bull Elektropedia van dinsdag 17 tot en met dinsdag 24 november een grote muziekveiling via 2dehands.be.

Unieke kerstcadeautjes

'We konden echt niet aan de zijlijn blijven staan, nu zoveel professionals, kleine bedrijven en freelancers in onze industrie in financiële problemen zitten', zegt Coralie Berael van Vorst Nationaal en LIVE2020. Tal van muzikanten, clubs en festivals stopten een hoop exclusieve hebbedingen in de veilingpot, die niet zouden misstaan als cadeau onder de kerstboom.

Van Bazart tot Zwangere Guy

Zo kan je de eerste synthesizer van Amelie Lens, waarmee ze onder meer 'In Silence' maakte, op de kop tikken of twee gesigneerde canvassen van Zwangere Guy. Angèle schenkt de platina plaat voor haar debuutalbum 'Brol' weg en Mathieu Terryn van Bazart verkoopt een ring die hij liet maken voor het tweede album van de band. Wie wel van wat extavagantie in huis houdt, kan zelfs een troon vanop een podium van Tomorrowland krijgen. Deze en alle anderen unieke stukken vind je op https://win.gs/LIVE2020.

(Belga)

