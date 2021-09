Vandaag vieren we de veertigste verjaardag van Beyoncé, zonder twijfel één van de belangrijkste figuren in de popcultuur. Maar wat maakt haar nu precies iconischer dan haar leeftijdsgenoten?

Op 4 september 1981 werd Beyonce Knowles geboren, en de rest is geschiedenis. Er zijn maar weinig mensen die geen hits van de artieste kunnen opnoemen, en zowel met haar muziek als met haar werk als activiste haalt ze regelmatig de wereldpers. Maar waarom vieren we hier uitgerekend de verjaardag van Beyoncé, en niet die van andere bekende veertigers? Een overzicht van zes dingen die Beyoncé beter doet dan haar leeftijdsgenoten.

1) In een girl group zitten

Slechts tien dagen later dan Beyoncé werd ook Ashley Roberts geboren, lid van The Pussycat Dolls. Die kent u van de monsterhit Don't Cha. Met haar 'girl group' (zoals de vrouwelijke tegenhanger van de boyband wel eens genoemd wordt) verkocht Roberts wereldwijd 55 miljoen platen, zeker geen lelijk aantal.

Beyoncé deed het echter nog net iets beter met Destiny's Child. Met die groep, waarbij ze in haar bekendste formatie bijgestaan werd door Kelly Rowland en Michelle Williams, liet ze maar liefst 60 miljoen albums over de toonbank gaan. Don't cha wish your girl group was hot like mine?

2) Grammy's winnen

Met 28 Grammy's op haar conto - het meeste voor eender welke zanger - hoeft het niet te verbazen dat Beyoncé ook heel wat records vasthoudt. Enkel de Hongaars-Britse dirigent Georg Solti had nog drie beeldjes meer om op zijn schouw te zetten, terwijl de bekende producer Quincy Jones er exact even veel heeft.

In 2010 stak haalde ze heel wat collega's in, waaronder leeftijdsgenoot Alicia Keys, door het record 'meeste Grammy's op één avond door een vrouwelijke artiest' te behalen met zes overwinningen. Zo kreeg ze onder andere Song of the year toegewezen voor Single Ladies (Put a Ring on It). Sindsdien werd die prestatie wel bijgebeend door Adele, maar er is nog niemand die haar heeft kunnen overtreffen.

3) Imagine van John Lennon zingen

Volgens de legende zou Beyoncé als zevenjarig meisje een zangwedstrijd op school gewonnen hebben van een hoop vijftien- en zestienjarigen met een cover van John Lennons Imagine. Die triomf zou haar geïnspireerd hebben om later een muzikale carrière uit te bouwen. De volgende keer dat u Beyoncé op de radio hoort, zou u daar dus misschien de Beatles-frontman ook een beetje voor mogen bedanken.

Daarmee haalde ze meer succes dan de ondertussen veertig jaar oude Pitbull. Mister Worldwide was in 2004 normaal te horen op Imagine van rapicoon Nas, waarop het origineel van John Lennon prominent gesampled wordt. Het nummer is uiteindelijk van diens album Street's Disciple geschrapt. Officieel vanwege copyrightproblemen, maar het zou ons niet verbazen als Nas na de track kritisch te herbeluisteren beslist had dat het toch te kitscherig klonk.

4) Omgaan met haar royale status

In 1981 zijn er niet enkel muzikanten geboren: ook Meghan Markle blies exact een maand geleden veertig kaarsjes uit. De hertogin van Sussex werd in 2018 aangetrouwde familie van het Britse koningshuis, maar die familiefeesten bleken niet van een leien dakje te lopen. Ondertussen heeft ze samen met haar echtgenoot Prins Harry afstand genomen van Queen Elisabeth en co.

Queen Bey lijkt haar kroon met meer gemak te dragen. Dat wordt vooral duidelijk op het album Everything Is Love dat ze met echtgenoot Jay-Z uitgbracht in 2018. Het is een verzameling nummers waarop het koninklijke echtpaar vooral hun liefde voor elkaar en hun financiële succes in het gezicht van de luisteraar wrijft - ondanks de wrevel tussen de twee die uitgebreid bezongen werd op het album Lemonade.

Dat kan een beetje narcistisch overkomen, maar probeer maar eens niet op te gaan in de triomfantelijke uitstraling van de videoclip voor Apeshit, die in het Louvre opgenomen werd. Artiesten met minder blauw bloed zouden er niet zomaar mee wegkomen.

5) Onze woordenschat beïnvloeden

De kans is groot dat u alweer bent vergeten wat sliving betekent. De kans is nog groter dat u het nooit geweten hebt.

Het neologisme komt uit de reeks Cooking With Paris, een kookprogramma van niemand anders dan Paris Hilton, die de aarde ondertussen ook al vier decennia verblijdt met haar aanwezigheid. In deze show liet ze weten dat sliving haar nieuwe motto was en ze wilde duidelijk graag dat andere mensen het overnamen. Het woord staat voor 'slaying and killing it while living your best life'. In offline taal: succesvol en gelukkig zijn. Hilton liet een paar journalisten in hun pen kruipen om te beschrijven hoe vreemd deze nieuwe uitdrukking was, maar sliving verdween al snel weer uit het collectieve geheugen.

Beyoncé heeft daarentegen enkele zegswijzen gelanceerd die niet meer weg te denken zijn uit ons vocabularium. Elke keer als u iemand een ochtendselfie ziet posten met het bijschrift 'Woke up like this', mag u daar bijvoorbeeld haar nummer ***Flawless voor bedanken. Of wat dacht je van 'Put a ring on it', ondertussen een van de populairste eufemismen voor het huwelijk. Nog niet overtuigd? In 2006 werd de term Bootylicious, naar het gelijknamige nummer van Destiny's Child, toegevoegd aan de Oxford English Dictionary.

6) Muziek en beeld combineren

Met ons laatste punt willen we ons eerder aan een voorspelling wagen. Beyoncé deelt haar verjaardag niet enkel met bovenstaande personen, maar ook met de muziekzender MTV. Het zou misschien een overdrijving zijn om te stellen dat Beyoncé haar impact op de music video al groter is dan de zender die veertig jaar geleden voor het eerst Video Killed the Radio Star uitzond.

Het valt echter niet te ontkennen dat de muziekvideo een beetje passé is in het streamingtijdperk. Dat valt ook te merken aan de programmatie van de zender: de jeugd van tegenwoordig stemt niet meer af naar MTV om hun favoriete artiesten een sterke choreografie te zien uitvoeren, maar om grijnzend te genieten van programma's als Ex on the Beach.

Daar tegenover staat Beyoncé, die het concept van de muziekvideo naar nieuwe hoogtes tilde met haar visual albums. Sinds haar titelloze album in 2013 gaat elk van haar langspelers gepaard met een langspeelfilm die het concept van de MTV-clip overstijgt. Beyoncé vraagt dat je geen vluchtig oog op haar clip werpt, maar er volledig voor gaat zitten alsof het een cinema-ervaring is. Deze artistieke invulling zou de music video wel eens een tweede leven kunnen geven.

Dat Beyoncé het visuele album zou uitgevonden hebben, is een overdrijving. Denk maar aan The Wall van Pink Floyd of de film Interstella 5555, die in feite een lange video is voor Daft Punks album Discovery. Beyoncé lijkt het concept echter wel te revitaliseren, met haar imposante visuals en politieke boodschappen die ze erin verweeft. Berucht is bijvoorbeeld de manier waarop ze in Lemonade de moeders van door politieagenten doodgeschoten zwarte mannen een prominente rol gaf. De titel van Black is King, het visuele album dat ze vorig jaar uitbracht naar aanleiding van de nieuwe Lion King-remake, spreekt in dat opzicht ook boekdelen. Bovendien hebben heel wat grote artiesten haar al gevolgd, van Denzel Curry (Unlocked) tot Frank Ocean (Endless).

