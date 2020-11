De 'queen of pop' Beyonce domineert opnieuw de muziekscene in de Verenigde Staten met negen Grammy-nominaties, waaronder die voor Nummer van het Jaar en Album van het Jaar.

De nominaties werden dinsdag door de Recording Academy bekendgemaakt in een online-evenement. De Grammy's zijn de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen en zullen op 31 januari worden toegekend.

De 39-jarige Beyonce was in het verleden al 79 keer genomineerd, waarbij ze 24 Grammy's in de wacht sleepte.

Ook nu voert ze de lijst aan, voor twee andere succesvolle zangeressen: de Britse van Kosovaarse origine Dua Lipa en de Amerikaanse Taylor Swift, die elk zes keer zijn genomineerd. Rapper Roddy Ricch, van de hit 'The Box', kreeg ook zes nominaties achter zijn naam. De Texaanse rapster Megan Thee Stallion, amper 25 jaar en door het magazine Time getipt als een van de meest invloedrijke persoonlijkheden van het jaar, komt in aanmerking voor vier Grammy's, waaronder die van Ontdekking van het Jaar.

Bij de nominaties ook veel verwijzingen naar de Black Lives Matter-beweging, zoals het nummer 'Black Parade' van Beyonce, 'The Bigger Picture' van rapper Lil Baby, of 'I Can't Breathe' van H.E.R.

Het is nog niet bekend of de Grammy-ceremonie met presentator Trevor Noah, met of zonder publiek zal doorgaan. Dat zal afhangen van de evolutie van de coronapandemie.

