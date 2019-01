'Beste klimaatactivisten, blijf jullie verzetten tegen 'thought control''

'The youth are getting restless', zongen de mannen van Bad Brains, ergens eind jaren '80. Bad Brains was een Afro-Amerikaanse hardcore punkband met reggae-invloeden uit Washington D.C. Met hun song The Youth Are Getting Restless wilden ze een hart onder de riem steken van de Zuid-Afrikaanse, protesterende jongeren die destijds de straat opgingen tegen het racistische apartheidsregime in hun land.

...