Nadat het festival in de Beekse Bergen vorig jaar niet door kon gaan, kondigt de organisatie nu in een keer de volledige line-up voor volgend jaar aan. Onder andere Nick Cave & The Bad Seeds, The Strokes en Beach House zullen komende zomer naar Nederland afzakken.

Het festival heeft naar eigen zeggen van de coronapauze gebruik gemaakt om zichzelf te vernieuwen. Zo komt er een andere huisstijl, is de indeling van het festivalterrein verandert en is de website in een nieuw jasje gestoken. Verder heeft het festival ook ingezet op speciale samenwerkingen, bijvoorbeeld chefs die op het festivalterrein menu's samenstellen gebaseerd op hun favoriete albums.

De muzikale inkleding ligt daarentegen wel binnen de verwachtingen. Grote namen als Nick Cave, The Strokes, Beach House, Mura Masa en Alt-J spelen er zij aan zij met opkomend talent als Froukje, Genesis Owusu en SPELLLING.

De dansbenen kunnen zich uitleven op de beats van onder andere Soulwax, Jon Talabot en Jamie XX. Verder brengt Jessie Ware haar discopop mee naar de festivalweide.

Post-punkers zullen dan weer uitkijken naar de komst van Fontaines D.C., Iceage, Jehnny Beth en Black Midi. Ook de Belgische gitaren zullen vertegenwoordigd worden door dEUS en Amenra. Daarnaast zullen King Gizzard & the Lizard Wizard ongetwijfeld ook heel wat rockfans aanspreken.

Voor een volledig overzicht van de line-up kan u terecht op de website van het festival. Daar begint ook de ticketverkoop op 30 november om 12 uur 's middags. Wie een ticket had voor de editie van 2021, kan daar echter al om 9 uur 's ochtends een kaartje kopen.

Het festival heeft naar eigen zeggen van de coronapauze gebruik gemaakt om zichzelf te vernieuwen. Zo komt er een andere huisstijl, is de indeling van het festivalterrein verandert en is de website in een nieuw jasje gestoken. Verder heeft het festival ook ingezet op speciale samenwerkingen, bijvoorbeeld chefs die op het festivalterrein menu's samenstellen gebaseerd op hun favoriete albums.De muzikale inkleding ligt daarentegen wel binnen de verwachtingen. Grote namen als Nick Cave, The Strokes, Beach House, Mura Masa en Alt-J spelen er zij aan zij met opkomend talent als Froukje, Genesis Owusu en SPELLLING.De dansbenen kunnen zich uitleven op de beats van onder andere Soulwax, Jon Talabot en Jamie XX. Verder brengt Jessie Ware haar discopop mee naar de festivalweide.Post-punkers zullen dan weer uitkijken naar de komst van Fontaines D.C., Iceage, Jehnny Beth en Black Midi. Ook de Belgische gitaren zullen vertegenwoordigd worden door dEUS en Amenra. Daarnaast zullen King Gizzard & the Lizard Wizard ongetwijfeld ook heel wat rockfans aanspreken.Voor een volledig overzicht van de line-up kan u terecht op de website van het festival. Daar begint ook de ticketverkoop op 30 november om 12 uur 's middags. Wie een ticket had voor de editie van 2021, kan daar echter al om 9 uur 's ochtends een kaartje kopen.