Hij is geen posterboy, maakt geen al te hippe muziek en toert nauwelijks. En toch ligt de internationale popwereld aan zijn voeten. Op bezoek bij Benny Sings, de beroemdste Nederlandse muzikant van wie u nog nooit gehoord hebt. 'Naar verluidt luistert Anderson Paak elke dag énkel naar mijn muziek.'

Anderson Paak is geobsedeerd door zijn muziek. Frank Ocean draait zijn songs in zijn Blonded Radio-programma op Beats1. Lena Dunham gebruikt ze in haar hitreeks Girls. De muzikanten van Kanye West nodigen hem uit op concerten van Yeezy. John Mayer steekt de loftrompet over hem. Faberyayo van De Jeugd, het Britse indiewonderkind Rex Orange County, zelfs de Japanse popster Cornelius: ze staan allemaal in de rij om met hem samen te werken.

...