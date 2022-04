Cactusfestival Brugge heeft vrijdag nieuwe namen aangekondigd voor deze zomer. Onder meer Coely en Sylvie Kreusch komen begin juli langs in het Brugse Minnewaterpark. Eerder werden al Balthazar, Franz Ferdinand en Intergalactic Lovers aangekondigd.

Na twee jaar stilte gaat het Cactusfestival Brugge opnieuw voor een volwaardige editie. De organisatie liet al Robert Plant & Alison Krauss, Balthazar, Franz Ferdinand, Richard Hawley, Intergalactic Lovers en Supergrass optekenen voor de affiche. Vrijdag werd daar nog Belle and Sebastian aan toegevoegd. De Schotse band staat op vrijdag 8 juli op het podium van Cactusfestival. Op zaterdag 9 juli komt er versterking van Coely en Sylvie Kreusch in het Minnewaterpark.

De organisatie lost binnenkort meer namen voor het driedaagse festivals. Tickets zijn te verkrijgen via de website.

Na twee jaar stilte gaat het Cactusfestival Brugge opnieuw voor een volwaardige editie. De organisatie liet al Robert Plant & Alison Krauss, Balthazar, Franz Ferdinand, Richard Hawley, Intergalactic Lovers en Supergrass optekenen voor de affiche. Vrijdag werd daar nog Belle and Sebastian aan toegevoegd. De Schotse band staat op vrijdag 8 juli op het podium van Cactusfestival. Op zaterdag 9 juli komt er versterking van Coely en Sylvie Kreusch in het Minnewaterpark. De organisatie lost binnenkort meer namen voor het driedaagse festivals. Tickets zijn te verkrijgen via de website.