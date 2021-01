De Belgische operazanger Michel Trempont is zaterdagochtend overleden op 92-jarige leeftijd. Dat maakte zijn familie bekend.

Trempont werd op 28 juli 1928 geboren in Boussu (Henegouwen). Net als zijn broer Pol Tremont (tenor) hield Michel (bariton) erg veel van zingen. In 1948 trok hij naar het Koninklijk Conservatorium van Bergen, waar hij vier jaar later afstudeerde met de hoogste onderscheiding voor zang.

Zijn professionele carrière startte hij in het Théâtre Royal de Liège en nadien trok hij naar Gent. Zijn vroegere zangleraar Joseph Rogatchewsky, die aangesteld was als directeur van De Munt in Brussel, rekruteerde hem vanaf het seizoen 1955-1956. Trempont bleef tot in de jaren 1960 in Brussel, waarna hij naar het buitenland trok, onder meer naar Parijs en Milaan.

De man had een loopbaan van meer dan vijftig jaar, niet alleen in Europa maar ook in de Verenigde Staten, Canada, Japan, Brazilië, Mexico, ... Trempont gaf ook les aan de conservatoria van Brussel en Bergen en was voorzitter van verschillende zangwedstrijden. In 2015 ging hij met pensioen.

Michel Trempont werd bekroond als Commandeur in de Orde van Kunst en Letteren, Commandeur in de Kroonorde en was ereburger van zijn geboortestad Boussu.

