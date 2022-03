Belgische Eurosong-kandidaat Jérémie Makiese zal deelnemen aan de wedstrijd met 'Miss You'. Dat nummer was donderdagochtend voor het eerst te horen op de Franstalige zender Vivacité en op de VRT-radionetten. 'Miss You' is een mix van pop, klassiek, hiphop en soul.

De RTBF maakte in september al bekend dat Makiese de Belgische kleuren zou verdedigen in Italië. De zanger won vorig jaar al The Voice Belgique. 'Het nummer verleidt door zijn eigenheid en zijn harmonieuze mix van stijlen die een rake weergave is van de hedendaagse Belgische muziekscène', klinkt het donderdag in een persbericht. Makiese schreef zelf de tekst, volledig in het Engels, en de muziek van 'Miss You', samen met drie professionals 'uit de nieuwe Europees-Afrikaanse popmuziek', aldus de perstekst.

Hij bestempelt het lied als 'een popsong met enkele klassieke klanken en wat hiphopritme waarin hij ook iets van soul legt'. Zijn artistiek universum situeert de zanger zelf tussen soul, gospel en R&B, maar hij zegt alle muzikale stijlen fascinerend te vinden. 'Ik hou gewoon van muziek, da's alles. En ik wil mensen bij elkaar brengen.'

De tweetalige Jérémie Makiese heeft Congolese roots en werd geboren in Antwerpen. Op zesjarige leeftijd verhuisde hij naar het Brusselse. Makiese maakt zijn opwachting in de tweede halve finale, op donderdag 12 mei. (Belga)

