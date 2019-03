Bekijk in première de nieuwe clip van Peuk: 'Improviseren rond de gelatinefabriek'

'Binnen een uur of drie gaan we eens vertrekken, zie.' Jacques Nomdefamille, bassist van Peuk, klinkt op de dag dat zijn groep de Ancienne Belgique mag opwarmen voor Black Box Revelation, opvallend ontspannen. 'Het is onze eerste echt grote zaal, natuurlijk. Dat zal wel effe raar zijn, maar die stress gaat snel van ons afvallen.'

Het typeert de band die schijnbaar niks lijkt te moeten, maar best veel in haar mars heeft. Het titelloze album is alvast lekkere sludgepop zoals ze die alleen in de provincie van Mauro Pawlowski en Tim Vanhamel kunnen maken. In al dat gitaristieke geweld is nieuwe single Faceless Doll in Voodoo een rustpuntje. Belangrijk, zegt Nomdefamille: 'Dit is eigenlijk wat Come As You Are is op Nevermind. Elk klassiek rockalbum heeft zo één of twee kalme nummers. Anders wordt het al snel ééndimensionaal.'

'When she grows / the earth eats all her toes', steekt zangeres Nele Janssen van wal. Wat ze daarmee bedoelt, is, net zoals bij al haar teksten voor Peuk, niet gemakkelijk te achterhalen, maar gezellig is het alleszins niet. Volgens Nomdefamille baseerde ze zich voor een deel op Lilya 4-Ever, een Zweeds-Deense film uit 2002 over een Sovjetmeisje dat naar de VS verhuist en daar in de prostitutie belandt.

De clip van het nummer, gemaakt door Nomdefamille en met Janssen in de 'rol' van dakloos meisje, leunt een beetje aan bij dat thema, al is dat eerder toeval. 'We zijn gaan rondrijden in de buurt van ons repetitiekot in Hasselt, waar ook de vroegere gelatinefabriek staat. Het enige idee dat ik op dat moment nog had, was dat ik Nele op haar rug zou filmen. Tijdens de montage is daar dan een verhaaltje ingeslopen.'

'De man die je van ver ziet, is trouwens onze drummer Dave (Schroyen, nvdr.). Hij liet zich ook in plasticfolie wikkelen voor de eindscène. Het maffe is dat die shots al klaarlagen voor de clip van Skin It, maar die hebben we nooit afgewerkt.'