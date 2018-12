Bekijk in première de nieuwe clip van Audri: 'Ik moest twee keer kijken voor ik hem begreep'

We moeten toegeven: het muziekjaar 2018 is voorbijgevlogen. Het jaar van Angèle, Yusuf, Dirk en andere Whispering Sons bevestigde het cliché van mooie liedjes die niet lang duren, maar laat ons ook uitkijken naar het talent dat zal doorbreken in het nieuwe popjaar.

Bij ons laatste bezoekje aan de bookmakers schreven we alvast de naam van Audri op. De chanteuse - u mag ook Marijke Maes zeggen - bracht vorige maand nog maar haar eerste ep'tje Fool's Gold uit, maar stond al wel in het voorprogramma van Mount Kimbie, Warhaus en Tamino. Bovendien heeft de 23-jarige Gentse een Red Bull Elektropedia Award voor meest veelbelovende artiest op de schouw staan en werd ze geselecteerd door Lefto voor zijn talentenprogramma Made in Belgium.

Ze liet alle loftuitingen bezinken en werkte onder de vleugels van het Leuvense Tangram Records - zie ook de Leuvense dj-hoop AliA - aan haar eigen geluid, dat het midden houdt tussen jazz en elektronica en lonkt naar poëten-met-synthesizers als The xx, Feist en Daughter. Het titelnummer van Fool's Gold, waarvan u de videoclip onderaan dit artikel in première kunt bekijken, geeft alvast een goed beeld. 'Ik heb het lied zelf opgenomen in het tuinhuisje van mijn mama,' lacht Maes. 'en ik wist meteen dat het zeker op de ep moest komen.'

Rauw en korrelig

Voor de beelden tekende Pommelien Koolen, net als Maes studente aan het Gentse KASK. 'Ik kende haar werk en ze maakte eerder al foto's voor mijn Facebookpagina', zegt Maes. 'Ik heb haar het verhaal achter de song verteld en gezegd dat ik graag iets met dans wilde doen, maar verder kreeg ze carte blanche. De sfeer, de beelden: die zijn volledig haar ding.'

En het moet gezegd, de sfeer zit goed. De dansers gaan op een sensuele, ongekunstelde manier aan de haal met gordijnen, lampen en hun eigen spiegelbeeld in rauwe, korrelige beelden. 'Ik ben heel blij met het resultaat,' zegt Maes, 'al moest ik twee keer kijken vooraleer ik het begreep. Maar een te gepolijste videoclip zou niet passen bij het nummer. De pijnlijke emoties waarover ik zing, komen nu beter tot hun recht.'

'Het nummer gaat over een relatie waarin je de ander voor vanzelfsprekend neemt. Tot je hem kwijtraakt en beseft wat je mist, maar dan is het natuurlijk te laat. Vandaar ook de titel Fool's Gold: een mineraal dat op goud lijkt, maar eigenlijk bijna waardeloos is.'