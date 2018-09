Bekijk in première de eerste clip van de nieuwe Antwerpse groep Jaguar Jaguar

Vier man uit een vijfkoppige band die samen een volledig nieuwe groep beginnen, het is een scenario dat ons spontaan doet denken aan New Order, Joy Division zonder roerganger Ian Curtis, en Velvet Revolver, de band die uit de assen van de oerbezetting van Guns N' Roses vloog. Maar nu heeft ook de Vlaamse indiepop zijn fenixgroep: Jaguar Jaguar. Zowel zanger-toetsenist Thomas Lauwers, gitarist Emiel Raeymaekers als toetsenist Dries Meeus komen uit de Antwerpse triphopgroep Lohaus, bassist Jasper Segers (Soldier's Heart) was een onofficieel lid van de band. Drummer Ruben Vanhoutte (Tamino, Faces On TV) maakt het plaatje compleet.

'We hadden iets nieuws nodig, een nieuwe omgeving ook', vertelt Segers. Die bleek in Spanje te liggen, want de bende trok er mét alle instrumenten naartoe om nummers te schrijven, maar vooral aan de sound te sleutelen.

Samensmelting

Op het eerste gezicht is de metamorfose niet totaal - net zoals Lohaus is dit elektronische pop - maar het opzet verschilt wel degelijk. In Jaguar Jaguar, een band zonder uitgesproken frontman, maken vooral de stemmen van de vijf bandleden het verschil. 'In de nummers denk je soms maar één zanglijn te horen, maar dat is dan een samensmelting van al onze stemmen', zegt Segers, die de debuut-ep Montjoi produceerde en ook bij hem thuis opnam. 'Het principe erachter is dat de nummers belangrijker zijn dan de persoonlijkheden.'

Dat idee wordt ook visueel doorgetrokken. Op de persfoto's van Jaguar Jaguar prijken namelijk niet de leden zelf, maar wel vijf kinderen. Ook in de clips zullen ze opduiken. 'Ze hebben iets heel onschuldigs en spontaans. Maar het hadden ook vijf katten kunnen zijn, of vijf honden. Of vijf jaguars', grijnst Segers.

Twee van de vijf kinderen spelen nu al een hoofdrol in de clip van eerste single Tricks, als koningen van de kauwgomballenautomaat die spelenderwijs het strand veroveren. Gitarist Emiel Raeymaekers en zijn vriendin Tina Herbots, huisfotografe van onder meer Bazart en Tsar B, regisseerden de video.