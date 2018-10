Bekijk hier 'Hooked On Belgian Metal', een nieuwe documentaire over Belgische metal

Na documentaires over onder meer Bonzai Records en de Brusselse technotempel Fuse heeft Red Bull zich deze keer aan een metaldocu gewaagd. In Hooked On Belgian Metal komen alle belangrijke ambassadeurs vna de Belgische zware metalen aan bod, van pioniers als Acid, Killer en Ostrogoth over Channel Zero, de eerste Belgische metalband op Rock Werchter, tot hedendaagse topbands als Evil Invaders en Fleddy Melculy.

Ook Bob Schoenmakers, de organisator van Graspop Metal Meeting, komt aan het woord. 'Met metal sta je op en ga je slapen. Een leren jas, tattoos en lang haar hoeven niet. Metal zit vanbinnen. Dat hoor je graag, dat bepaalt je leven. Vroeger waren we soms gefrustreerd over het feit dat anderen ons niet accepteerden. Nu denken we: maar goed ook. Laat ons maar buiten de lijntjes kleuren.'

'Ik word kwaad als ik in de media lees dat rock dood is', zegt Jeroen Camerlynck, de frontman van Fleddy Melculy. 'Dat is zo makkelijk gezegd, én pure bullshit natuurlijk. Als je enkel Kendrick Lamar op de radio hoort kan je dat begrijpen. Waar is Metallica? Kijk, wij zijn een klein land, maar wij mogen absoluut wat meer chauvinistisch zijn. We hebben echt veel om trots op te zijn.'

Bekijk hier de volledige documentaire Hooked On Belgian Metal.