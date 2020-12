Een toevallige DM leverde Marie Van Uytvanck (21) en Amber Piddington (19) een band op: Kids With Buns. Met hun eerste single 1712 willen ze seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken.

September 2019, een week voor de voorrondes van Sound Track. Marie Van Uytvanck zou op de muziekwedstrijd met een bevriende gitarist spelen, maar die gooide op het laatste moment een handdoek in de ring. 'Gaat het lukken, zaterdag?,' vroeg Amber Piddington haar toevallig in een DM. Ze ontmoetten elkaar de zomer daarvoor op de Pride in Antwerpen. 'Nee', antwoordde ze. Waarop Piddington zichzelf prompt tot gitarist promoveerde. Van Uytvancks soloproject werd een band, Kids Withs Buns, een knipoog naar Gorillaz-song Kids With Guns. Sound Track werd hun eerste show samen. 'We deden het allebei in onze broek. Ik heb een hele week gemberthee gedronken omdat ik dacht dat ik van de stress m'n stem zou verliezen', zegt Van Uytvanck.

Dat deed ze niet. Sinds Sound Track gaat het goed voor het duo. Ze haalden met hun ontwapende bedroomfolk de halve finale van Humo's Rock Rally, zijn geselecteerd voor De Nieuwe Lichting én werden het gezicht van 1712, een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Met het nummer 1712 steunen ze een nieuwe bewustmakingscampagne van de hulplijn, die op de symbolische datum 17 december (17/12, dus) seksueel grensoverschrijdend gedrag wil aankaarten. Het afgelopen jaar kreeg de hulplijn meer oproepen over seksueel geweld dan ooit voorheen.

Uit onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen bleek dat één op vijf meisjes een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag meemaakt. Van Uytvanck en Piddington schreven de song voor vrienden die bij die 20 procent horen en met een klein hart over straat wandelen 's nachts. Met het nummer van de hulplijn als titel bieden ze slachtoffers ook meteen een concrete hulp aan.

'1712 kan slachtoffers van geweld indien nodig doorverbinden naar psychologische begeleiding. Maar in eerste instantie luisteren ze en zorgen ze ervoor dat slachtoffers zich gehoord voelen.' Dat wil Kids With Buns ook met het nummer doen. '1712 gaat over iemand die op een feestje geïntimideerd en gedrogeerd wordt,' zegt Piddington. 'Heel wat vrienden hebben al iets gelijkaardigs meegemaakt.' Net zoals de muzikanten zelf. Of het nu gaat over losse handjes op concerten, achtervolgd worden op straat of over iemand die op een festival zonder reden je haar aanraakt. 'Op Pukkelpop raakt er wel elk jaar iemand m'n dot aan. "Je bent toch een meisje, je haar is veel mooier los", klinkt het dan. Heel raar', zegt Van Uytvanck. En heel ongewild. Zonder die dot was Kids With Buns ten slotte niet Kids With Buns.

'Achteraf werd er vaak niet gepraat over wat er gebeurd is', zegt Piddington. 'Het werd geminimaliseerd, alsof intimidatie niet zo "erg" is. Maar je kan na meer dan alleen de extreme vormen van seksueel geweld hulp nodig hebben. We willen die drempel verlagen. Alle vormen van geweld zijn belangrijk genoeg om aan te kaarten.'

