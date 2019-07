Met Enelix featuring Jazz, Le77 en Zwangere Guy loste Umi Defoort, beatmaker, producer en vaste dj van de Zèt Géé, vorig jaar al een schot voor de boeg. Dit najaar dropt hij als UM! zijn eerste plaat. 'Een rapper moet zich een beetje treffelijk kleden. De eerste die bij mij in de studio met een basic Superdry-trui binnenwandelt, mag meteen weer vertrekken.'

Dat hij mogelijk nog een beetje brak is, verontschuldigt Umi Defoort zich terwijl we halverwege de eerste hittegolf van de zomer het koelste plekje in zijn ouderlijk huis in Vorst uitzoeken. Dat blijkt uiteindelijk de goed geïsoleerde studio van zijn vader, jazzlegende Kris Defoort. We spreken hem daags na de show van Zwangere Guy op Couleur Café. 'Een thuismatch dus. En Gorik ( van Oudheusden, nvdr.) had er duidelijk nog zin in achteraf, hoewel ik al lang klaar was om naar bed te gaan. Ik drink ook niet: door de Japanse genen van mijn moeder kan ik geen alcohol verdragen. Dan word ik knalrood en ben ik de volgende dag nog zat.' Defoort lacht vanonder zijn modieuze knevel. Nu ja, grinnikt. Echt lachen doet Defoort eigenlijk nooit, zullen we achteraf pas beseffen.

...