De Britse rockmuzikant Steve Priest is niet meer. De medestichter en bassist van de glamrockband The Sweet overleed op 72-jarige leeftijd. Dit heeft zijn vroegere collega Andy Scott vrijdag op de officiële Facebookpagina van de Britse groep bekendgemaakt.

'Ik ben van slag', schreef de gitarist. 'Ofschoon zijn gezondheid achteruitging, had ik mij dit moment niet kunnen voorstellen. Mijn gedachten zijn bij zijn familie.'

Priest laat een echtgenote achter, drie dochters en drie kleinkinderen. Geboren in Londen op 23 februari 1948, leefde de muzikant de laatste tijd in Los Angeles. Onder de naam Steve Priest & The Sweet tourde hij nog door de Verenigde Staten.

Scott is nu de enige overlevende bezetting en tourt met anderen verder onder de naam The Sweet.

The Sweet was, vooral in de eerste helft van de jaren zeventig, waanzinnig populair, ook in België. De groep scoorde hit na hit met onder andere "Willy Willy" dat de doorbraak was, "Fox on the Run", "Block Buster", "Hell Raiser", "Teenage Rampage", "Co Co", Poppa Joe", en "Wig Wam Bang". Bizarre podiumoutfits waren ook niet vreemd aan het succes.

