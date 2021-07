Dusty Hill, bassist van ZZ Top, is overleden, zo heeft de Amerikaanse rockband woensdag op zijn website bekendgemaakt. De muzikant en tweede zanger van de Texaanse groep is 72 jaar geworden.

Dusty Hill werd geboren in Dallas (Texas) en speelde eerst samen met zijn broer Rocky (gitaar) en Frank Beard (drums). Rocky verliet in 1968 hun toenmalige band Moving Sidewalks die zich omdoopte in ZZ Top. Gitarist Billy Gibbons was de vervanger van Rocky Hill.

Van een cultgroep die bijvoorbeeld op het album 'Tres Hombres' (1973) zware bluesrock speelde, kwam er in de jaren tachtig en begin jaren negentig een wereldwijde doorbraak met, dankzij synthesizers, commerciëlere albums als 'Eliminator', 'Afterburner' en 'Recycler'. Die leverden hits op als 'Gimme All Your Lovin'' en ' Sharp Dressed Man', ondersteund door videoclips waarin een felrode auto en uitdagend geklede dames de dienst uitmaakten.

Dusty Hill speelde bas, toetsen en was tweede zanger van het trio. Hij maakte vijftien studio-albums met de band.

Hij overleed dinsdag in zijn slaap in zijn woning in Texas. Een doodsoorzaak is niet genoemd.

De groep was op tournee toen hij op 23 juli aankondigde dat Dusty Hill naar huis ging vanwege een 'heupprobleem', aldus het Amerikaanse muziekblad Billboard. De tournee ging verder, waarbij gitaartechnicus Elwood Francis inviel.

'Wij zullen u missen, amigo' zeiden Gibbons en Beard bij de aankondiging van de dood van hun collega. 'Een prachtige ziel' was de reactie van zanger David Coverdale van Whitesnake op het nieuws.

