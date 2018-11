Balthazar heeft een nieuw bandlid (en een nieuwe videoclip)

Meer dan zeven maanden nadat violiste Patricia Vanneste haar vertrek uit Balthazar aankondigde, is de band van Jinte Deprez en Maarten Devoldere weer met z'n vijven.

Het nieuwe groepslid, dat ook opduikt in de videoclip van de nieuwe single Entertainment, is Tijs Delbeke geworden. Delbeke, 34 jaar oud, is stilaan meubilair in de Belpop. De muzikale alleskunner was de voorbije jaren onder meer op te merken bij Dez Mona, Roosbeef en dEUS, maar kreeg ook lof voor zijn eigen projecten Sir Yes Sir en Nightman. Hij schreef muziek voor theaterstukken, trok met Jef Neve, Isolde Lasoen en Flip Kowlier naar Zuid-Afrika voor de Canvas-reeks Soundtrack en werkte mee aan Waar is de meisje?, een even maf als mysterieus radiohitje van De Hoop uit 2011.

Wie de leden van Balthazar volgde tijdens hun uitstapjes met andere bands de afgelopen maanden, kent Delbeke als lid van Warhaus, het zijproject van Maarten Devoldere.

Entertainment is, na Fever, de tweede single uit de nieuwe, vierde plaat van Balthazar, die op 25 januari volgend jaar verschijnt. De band kondigde eerder ook een concert in de Lotto Arena aan, op 8 maart.