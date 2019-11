Luister in première naar de nieuwe ep van Rosenahl, het zij-project van Balthazar-drummer Michiel Balcaen: 'Ik leg eigenlijk een sluier over wat ik wil vertellen.'

In het universum van Balthazar betekent slecht nieuws vaak ook een beetje goed nieuws. Zo werd het vertrek van Patricia Vanneste opgevangen door de even getalenteerde Tijs Delbeke en gaf de lange pauze van de band ruimte aan de leden om nieuwe leuke bands als Warhaus en J. Bernardt op te richten. Helaas moesten die begin dit jaar weer de koelkast in toen Balthazar weer op het voorplan kwam met Fever. En zo betekent goed nieuws soms ook een beetje slecht nieuws.

Maar niet helemaal, want één zijproject bood dapper weerstand. Enter Rosenahl, het alias van drummer Michiel Balcaen waaronder hij lo-fi pop maakt in de lijn van King Krule en Connan Mockasin. Dat hij in een Balthazarjaar wél een nieuwe ep kan uitbrengen, heeft te maken met het simpele feit dat hij er geen livetournee aan vasthangt. Meer zelfs, Balcaen heeft nog nooit opgetreden met Rosenahl - Balcaen schrijft het zelf met kleine r - en is dat ook niet van plan: 'Dat zou vooral voor veel stress zorgen en dat heb ik er niet per se voor over. Rosenahl is toch vooral een hobbyproject. Ik maak die muziek wanneer ik tijd en zin heb en als het af is zet ik het op het internet, klaar.'

Dat neemt niet weg dat er fraaie nummers op staan, te beginnen met titelnummer Veils. 'Eigenlijk gaat de hele ep over de vaagheid waar ik mij achter verstop, in de muziek maar ook in het echt leven', vertelt Balcaen. 'Ik houd mijn teksten ook bewust onbestemd, leg eigenlijk een sluier over wat ik wil vertellen. Voor mijn omgeving is dat niet altijd gemakkelijk.'

Temporarily is Balcaens poging om een écht poplied te schrijven - 'geen idee of ik erin geslaagd' ben, terwijl Home Again lang niet meer dan een outro was. 'Er zat zelfs nog geen groove onder. Ik heb drie of vier versies van dat nummer gemaakt voor ik echt wist wat ik ermee wilde doen. Het is ook een van de laatste nummers op de ep dat ik heb afgewerkt.'

Het eerste nummer dat Balcaen schreef, Right on Time, staat op Veils dan weer helemaal achteraan. 'Dat nummer schreef ik in de zomer, nog voor ik het idee voor deze ep had. Ik was gewoon nog wat aan het prutsen aan ideetjes, maar al bij al ontstond Right on Time nog vrij gemakkelijk. Een heel spontaan liedje en net daarom ben ik er blij mee.'

Balcaen nam zich voor om Rosenahl te evolueren na drie ep's, waarvan de tweede dus nu uitkomt. 'Een plaat maken lijkt me een heel angstaanjagend idee. Dan is alles meteen zo definitief, terwijl het hele idee van dit project net vrijblijvend is. Maar daarmee is een album nog niet volledig van de baan. Ik zal wel zien. Misschien houdt het na het derde ep'tje wel op.'