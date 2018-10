Balsem voor de ziel: herbeleef de FiftyFifty Sessions van muzikale beloften Buzzy Lee en Yusuf

Angèle, Lomepal, Blackwave, Mahalia, Tamino: er is de voorbije maanden al aardig wat goed volk gepasseerd op de FiftyFifty Sessions, een Brussels initiatief dat een podium biedt aan hét muzikale talent van morgen. Woensdag werden Yusuf en Buzzy Lee geïnviteerd voor zo'n FiftyFifty Session in C12, een aan een Berlijnse undergroundclub herinnerende concertzaal die zich onder het centraal station van Brussel schuilhoudt.

Yusuf, dat is Jonas Steurs, een 22-jarige singer-songwriter-beatmaker uit Kessel-Lo die het tot in de finale van de recentste Nieuwe Lichting schopte. Winnen deed hij uiteindelijk niet, maar met zijn debuut-ep Balm liet hij zich onlangs wél stevig opmerken. Links werd hij 'de Belgische James Blake' genoemd, rechts 'de nieuwe Tamino'. En inderdaad: met die eerste heeft hij een neus voor intieme songs met verrassende synthintermezzo's gemeen, met die laatste een innemende podiumuitstraling en een straffe falsetstem. Maar in C12 bewees Yusuf - live bijgestaan door drummer Florian Buysschaert, celliste Clémence Clarysse en toetsenist Laurens Mannaerts - toch vooral zichzélf te zijn: een enigmatische predikant van even breekbare als knetterende electroballades. Balsem voor de ziel, jazeker.

Herbekijk de volledige FiftyFifty Session van Yusuf hier:

Top of the bill op deze tweede FiftyFifty Session van het najaar was Buzzy Lee, de alias van Sasha Spielberg. Ondanks acteerrolletjes in onder meer Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull en recent nog The Post van papa Steven Spielberg, richtte de nu 28-jarige Amerikaanse haar pijlen al op jonge leeftijd op de muziek. Dat deed ze eerst aan de zijde van haar broer Theo bij folkgroep Wardell, daarna in combo met jeugdvriend en elektronicaproducer Nicolas Jaar in Just Friends, en nu helemaal solo als Buzzy Lee. Het is onder die noemer dat ze dit voorjaar Facepaint uitbracht, een door - weer hij - Jaar geproducete ep vol synthpop die eens aan Lykke Li en dan weer aan Haim of St. Vincent deed denken. In Brussel liet Spielberg horen dat ze kwetsbare en hitgevoelige indiepopsongs in de vingers heeft - Coolhand, iemand? - en een niet onaardig mondje Frans spreekt - 'J'aime bien... waffles', lachte ze - maar ook dat haar live-act nog wel enig sleutelwerk behoeft om de buzz rond Buzzy Lee helemaal te rechtvaardigen.

Herbekijk de volledige FiftyFifty Session van Buzzy Lee hier:

