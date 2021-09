Maria Mendiola, een van de twee zangeressen van de Spaanse groep Baccara, is op 69-jarige leeftijd overleden. De groep had in de jaren 70 een enorme hit met 'Yes sir, I can boogie' en stond in 1978 op het Eurovisiesongfestival.

Baccara bestond naast Mendiola uit Mayte Mateos. Samen traden ze als flamencodanseressen op voor toeristen op het Canarische eiland Fuerteventura. Daar werden ze in 1976 ontdekt door het Duitse RCA-Records. In 1977 scoorden ze een grote hit met 'Yes sir, I can boogie', die achttien miljoen keer verkocht werd. Ook de opvolger 'Sorry, I'm a lady' deed het erg goed in de Europese hitparades.

In 1978 vertegenwoordigde Baccara Luxemburg op het Eurovisiesongfestival in Parijs met 'Parlez-vous français' en bereikte daarmee de zevende plaats.

Begin jaren tachtig stapte Mendiola naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende te horen was op een nummer van Baccara. Ze kreeg van de rechter gelijk en het nummer 'Sleepy-Time-Toy' werd opnieuw gemixt en uitgebracht, maar had weinig succes. De Duitse platenmaatschappij weigerde daarop hun contract te verlengen, waarna beide zangeressen solo verder gingen.

Baccara bestond naast Mendiola uit Mayte Mateos. Samen traden ze als flamencodanseressen op voor toeristen op het Canarische eiland Fuerteventura. Daar werden ze in 1976 ontdekt door het Duitse RCA-Records. In 1977 scoorden ze een grote hit met 'Yes sir, I can boogie', die achttien miljoen keer verkocht werd. Ook de opvolger 'Sorry, I'm a lady' deed het erg goed in de Europese hitparades. In 1978 vertegenwoordigde Baccara Luxemburg op het Eurovisiesongfestival in Parijs met 'Parlez-vous français' en bereikte daarmee de zevende plaats.Begin jaren tachtig stapte Mendiola naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende te horen was op een nummer van Baccara. Ze kreeg van de rechter gelijk en het nummer 'Sleepy-Time-Toy' werd opnieuw gemixt en uitgebracht, maar had weinig succes. De Duitse platenmaatschappij weigerde daarop hun contract te verlengen, waarna beide zangeressen solo verder gingen.