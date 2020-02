Arno (70) heeft pancreaskanker. Dat vertelt de zanger, die donderdag nog een MIA won voor zijn hele carrière, in De Standaard en Gazet van Antwerpen: 'Ze hebben gezegd dat het een moeilijke operatie wordt. Verder wil ik het allemaal niet weten.'

Wie van niets weet en Arno donderdag zoals altijd alles zag geven tijdens de uitreiking van de MIA's, zal ongetwijfeld schrikken van het nieuws waar de zanger vandaag mee naar buiten komt. Hij heeft pancreaskanker, maakt hij bekend in lange interviews met De Standaard en Gazet van Antwerpen.

Arno kreeg begin november de diagnose. 'Mijn vriendin zei op een dag dat ik geel zag', zegt Arno. 'Ik ben naar mijn huisarts gegaan, en ze hebben mijn bloed onderzocht. Kort daarna kreeg ik telefoon. Ik moest meteen naar het ziekenhuis.' Vastgesteld in een vroeg stadium, blijkt achteraf, maar tegelijk is pancreaskanker een erg agressieve ziekte. De overlevingskans ligt laag, weet ook de zanger van bands als Tjens Couter en T.C. Matic. 'Ik heb dat zogoed als meteen aanvaard', vertelt hij. 'Dat ik die kanker heb én dat het binnenkort gedaan kan zijn.'

De Oostense Brusselaar wordt al een tijdje behandeld en kreeg zelfs drie dagen voor zijn uitverkochte concertenreeks in de AB chemotherapie. Volgende week wordt hij geopereerd, de chemo slaat intussen aan. 'De tumor is niet meer gegroeid. Ze hebben gezegd dat hij op een heel moeilijke plaats zit en dat het een moeilijke, lange operatie wordt. Verder wil ik het allemaal niet weten.' In Gazet van Antwerpen voegt hij daaraan toe: 'Ik zie het positief en reken erop dat ik de kanker te boven kom.'

Pianobegeleiding

Het 70-jarige belpop-icoon barst nog van de plannen. 'Ik wil nog songs schrijven en ­albums maken. Koen Mortier (de regisseur van onder meer 'Ex-drummer' en 'Engel', red.) heeft me gevraagd voor een rol in een film over een rockster die alzheimer heeft, en ik wil dat graag doen. Ik zou ook in de studio moeten gaan om een plaat op te nemen, ­ Piano au voix, waarop ik een aantal songs zing met alleen pianobegeleiding. [...] Daarna? Ik denk er niet te veel aan. Het enige waar ik me zorgen over maak, zijn mijn twee kinderen.'

Ondertussen paste hij ook zijn levensstijl aan. 'Na de diagnose ben ik direct gestopt met alcohol te drinken. Dat heeft me veel deugd gedaan. Ik stond ervan te kijken - ik voel me meestal heel goed, ook op het podium. Ik denk zelfs dat ik die chemo goed verdragen heb door niet langer 's avonds de straat op te trekken. En ik heb geen katers meer, dat helpt ook', vertelt hij. 'Ik ga wandelingetjes maken, drink een bietensapje en zie mijn maten, en keer dan terug naar huis, op tijd. Pépé dodo. En ik slaap goed, amaai! Wat een geluk dat ik dat kan.'

Arno heeft nog één concert te gaan voor zijn operatie, nu maandag 11 februari in Parijs. In Nederland en Frankrijk zullen 'enkele concerten verplaatst moeten worden', klinkt het. Daarmee lijkt het eerstvolgende concert in België, dat op 1 mei in de Leuvense concertzaal Het Depot, gewoon door te gaan.

