Arno Hintjens krijgt volgend jaar een Lifetime Achievement Award op de MIA's, de Vlaamse muziekprijzen. De Oostendenaar volgt onder meer The Scabs en De Kreuners op.

De dertiende editie van de MIA's vindt pas plaats op 6 februari volgend jaar, maar één man weet al dat hij plaats moet vrijmaken op zijn schouw: Arno Hintjens. De rocklegende krijgt een Lifetime Achievement Award voor wat organisatoren Eén en Poppunt in hun persbericht 'een fenomenale carrière' noemen. Arno zelf houdt het in dezelfde tekst kort maar krachtig: 'Ohlalala, Mia. Dankjewel voor jouw MIA!'

Er zijn wel wat redenen om Hintjens in de bloemen te zetten. Zijn carrière, van de oprichting van Tjens Couter in 1972 tot Santeboutique, het album dat hij dit jaar nog uitbracht, omspant bijna vijftig jaar, een hele rist groepen en bezettingen en minstens tien onvervalste Belpopklassiekers. Die maakte hij niet alleen met zijn bekendste groep TC Matic (Oh la la la, Bye Bye Till the Next Time), maar evengoed solo (Putain putain, Les yeux de ma mère)... In Frankrijk werd Arno geridderd, in zijn eigen Brussel kreeg hij de titel van ereburger.

Arno volgt The Scabs op als winnaar van de Lifetime Achievement Award. Een mooi detail: Willy Willy, de gitarist van The Scabs die dit jaar overleed, haalde zijn artiestennaam bij het Arno-nummer Willie Willie. Verder wonnen onder anderen Toots Thielemans, Luc De Vos, De Kreuners en Raymond van het Groenewoud al een carrière-MIA.

De MIA's worden uitgereikt op donderdag 6 februari 2020.