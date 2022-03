Arctic Monkeys, Tame Impale en Slipknot tekenen present op Pukkelpop 2022, de eerste post-corona editie.

De afgelopen twee jaar bleef het een pak kalmer op de Pukkelpop-wei, maar dat moet deze zomer anders zijn. Vandaag loste de organisatie het grootste deel van de namen voor de editie van 2022.

Het blik met grote namen wordt vanaf vrijdag opengetrokken. Slipknot en Cypress Hill zijn dan de headliners. Maar daarnaast staan onder meer Goose, James Blake, Selah Sue, Soulwax, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Tamino en Romy op de affiche.

Zaterdag zijn Tame Impala, Charlotte De Witte en Limp Bizkit de grote publiekstrekkers. Andere opvallende namen op de affiche zijn dan onder meer Caribou, George Ezra, Jungle, Sean Paul, Underworld, Little Simz, Shame, Wet Leg en Yard Act.

De Britse indieband Arctic Monkeys is dan weer de belangrijkste naam op de slotdag, samen met Bring Me The Horizon en Oscar and the Wolf. Ook optredens van onder meer Bright Eyes, Badbadnotgood, Gabriels, Meau en King Gizzard & The Lizard Wizard staan dan op het programma.

De volledige line-up is te raadplegen op de website van het festival. De komende weken wordt de podiumindeling en de tijdschema's bekendgemaakt. De editie van 2022 gaat door van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus. De ticketverkoop start donderdag om 13u. Een dagticket voor het festival kost 115 euro, voor een combiticket moet 245 euro worden neergeteld.

Eerder al maakte Pukkelpop bekend dat er op 14 augustus nog een extra festival van één dag komt. Wat dat precies betekent en wie er zal spelen, is momenteel nog een mysterie.

