Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Ão.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

De Leuvense band Ão combineert het tempo van een Zuid-Amerikaanse gitaar met fijnzinnige elektronische accenten. De zachte stem, die Portugees en Engels afwisselt, maakt de frisse sound compleet. Die unieke klank ontstond door de kruisbestuiving tussen Brenda Corijn, die Portugees-Mozambikaanse roots heeft, en Siebe Chau, die inspiratie haalt uit Argentijnse en Braziliaanse folklore.

Tijdens de lockdown werd het duo plots gedwongen tot een muzikale langeafstandsrelatie. Corijn zat vast op Erasmus in Porto, 2000 kilometer verwijderd van Leuvenaar Chau. Dat hield hen echter niet tegen om muziek te schrijven en zelfs op te nemen. Het resultaat? Een prachtig coronakindje in de vorm van een debuutalbum.

Live wordt Ão bijgestaan door Jolan Decaestecker, die nog een extra elektronische toets aan het duo toevoegt. Luister hier hoe dat klonk in Fort Napoleon.

Ão speelt nog op 6 augustus op Theater aan Zee. Alle info: theateraanzee.be.

