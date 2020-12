Feestje bouwen op oudejaarsavond? Moet (ongeveer) kunnen.

De Antwerpse clubs Vaag, Roxy en Red & Blue/Cargo Club en de stadsradio's FG-Xtra 107 FM en Radio Stad hebben met de steun van de stad een samenwerking op poten gezet om op oudejaarsavond een digitaal feest te creëren om het jaar ondanks de horecasluiting in stijl af te sluiten. Tussen 22 uur 's avonds en 2 uur 's nachts zullen er op www.antwerpenviert.be zes streams met dj-sets te vinden zijn waartussen je kan zappen.

De sets in kwestie zijn de voorbije dagen al coronaproof opgenomen in de clubs of in speciale locaties zoals het Centraal Station en de Ruien, stellen de clubs en radio's. De line-up van het oudejaarsfestival bestaat uit Antwerpse dj's of dj's met een band met Antwerpen, zoals DJ Licious, Nico Morano, Yves Deruyter, Marco Bailey, Nick Bril en Ramon Tapia.

Coronaproof

De organisatoren benadrukken dat het niet de bedoeling is dat mensen met te veel samenkomen om het oudejaarsfeest te volgen. 'Alle partners roepen de mensen op om ook gedurende de feestdagen de huidige coronamaatregelen te respecteren', zegt Khalid Naciri van stadsradio FG-Xtra 107FM. 'Het is net door het organiseren van dit digitaal festival dat we mensen willen ontmoedigen om zelf een eigen party op te zetten met vrienden of familie die niet tot je bubbel behoren. Iedereen kan thuis via zijn eigen tv, via de Vimeo-tv-app of via Facebook de livefeed volgen. Dankzij WhatsApp, Messenger of een Zoom-meeting kan je samen met jouw vrienden en/of familie alsnog vanop veilige afstand een coronaproof feestje bouwen.'

De streams vallen zowel via de festivalwebsite als via de sociale mediakanalen van de verschillende organisatoren te volgen.

