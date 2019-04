Antwerpse club Café d'Anvers sluit na bijna dertig jaar de deuren

De sluiting is de derde schok voor het Belgische nachtleven in nauwelijks een maand tijd.

De Antwerpse club Café d' Anvers, vooral gespecialiseerd in house en techno, gaat met onmiddellijke ingang dicht. Dat is door personeel van de club bevestigd aan onze redactie en staat te lezen op de Facebookpagina van assistent-manager Romy Mertens. 'Het slaagt [sic] in als een bom, maar waar de ene deur sluit, gaat de andere open', schrijft ze.

Over waarom de club sluit, is nog geen duidelijkheid. Onze redactie kreeg ook van een dj te horen dat 'verschillende' van zijn collega's nog achterstallige gages moeten krijgen van de club. Die vroeg eind vorig jaar een 'gerechtelijke organisatie met collectief akkoord' aan, staat in het Staatsblad te lezen, wat betekent dat ze een overeenkomst trof of heeft proberen te treffen met haar schuldeisers. Daarnaast was Café d' Anvers pas nog in het nieuws omdat eigenaar Pim de Rhoodes vorig jaar een vergunning aanvroeg om het pand om te bouwen tot een megabordeel. 'De sluiting is zeker niet voor morgen', zei hij toen in Het Laatste Nieuws. 'Zie het eerder als een plan B.' Zijn verzoek werd door de stad Antwerpen afgewezen.

Het is al de derde keer in korte tijd dat het Belgische nachtleven wordt opgeschud. Een paar weken geleden dreigde de Gentse technoclub Kompass vier maanden dicht te gaan op bevel van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), een beslissing die inmiddels werd geschorst door de Raad van State. Afgelopen weekend raakte dan weer bekend dat een uitgaanscomplex van drie clubs en een evenementenhal geen vergunning krijgt van de stad Antwerpen na klachten over overlast.

De uitbaters of eigenaars van Café d' Anvers zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.