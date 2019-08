Anitta, popfenomeen uit Brazilië: 'Ik heb niks te verbergen. Ook mijn cellulitis niet'

U kunt haar horen op het nieuwste album van Madonna. En als Madonna mee is, is de rest van de wereld nooit veraf. Hotter dan Anitta hebben ze momenteel in Brazilië niet.

Meer dan 40 miljoen volgers op Instagram, 13 miljoen fans op Facebook, 12,5 miljoen abonnees op YouTube en bijna 20 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify: zangeres Anitta werkte zich als de onbetwiste partyqueen van de favela's van Rio op tot de grootste popster van het land, zette daarna haar zinnen op de rest van Latijns-Amerika en nu moet de hele wereld volgen. Ze vergaarde faam door de rauwe straatgeluiden van funk carioca (een Braziliaanse mengvorm van Miami bass en gangstarap) met gladde pop te vermengen - ze bedacht zelfs haar eigen twerkdansje, de quadradinho - en mag zich nu tot de intimi van Madonna rekenen. Noem haar gewoon niet de nieuwe Shakira of de volgende Jennifer Lopez, zoals de presentatoren van de Britse ontbijtshow Good Morning Britain deden toen ze er vorig jaar te gast was. 'Ik hou van J-Lo, hoor', benadrukt ze, 'net als van Shakira en alle andere sterke vrouwen en grote zangeressen met een latinoachtergrond. Maar het zijn andere tijden, de markt waarin zij carrière gemaakt hebben, bestaat niet meer. Ik respecteer hen, maar je kunt hun succes van vroeger niet vergelijken met dat van mij nu.' Nee, niet op haar mondje gevallen, die Anitta.

