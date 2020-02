Een nieuwe triomf voor Angèle: de Brusselse zangeres mocht Eels verwelkomen op het podium tijdens haar concert in Parijs.

Angèle heeft tijdens haar tournee in Frankrijk alweer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar allang indrukwekkende verhaal. Op het podium van de AccorHotels Arena in Parijs, beter bekend als Bercy Arena, kreeg ze het gezelschap van Mark E Everett alias Eels. Samen zongen ze diens grootste hit, That Look You Give That Guy. Een nummer waar de Belgische zangeres een band mee heeft: het was een van de songs die ze op haar Instagrampagina coverde nog voor ze bekend was en ze maakte ook een mash-up van het lied met Le coup de soleil van Riccardo Cocciante.

Voor het popfenomeen uit Linkebeek is het de zoveelste mijlpaal. Afgelopen weekend won ze in Frankrijk nog een Victoire de la Musique, de belangrijkste muziekprijs bij onze zuiderburen voor het beste concert. Chanel lanceerde pas nog een zonnebrillencampagne met haar als boegbeeld naast onder anderen Pharrell Williams. Ook haar acteerdebuut staat intussen op stapel: Annette, een film met naast haar ook Marion Cotillard en Adam Driver in de cast, zou dit jaar nog moeten uitkomen. En o ja, op de laatste uitreiking van de MIA's werd ze de winnares van de avond met vijf beeldjes.

Angèle heeft tijdens haar tournee in Frankrijk alweer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar allang indrukwekkende verhaal. Op het podium van de AccorHotels Arena in Parijs, beter bekend als Bercy Arena, kreeg ze het gezelschap van Mark E Everett alias Eels. Samen zongen ze diens grootste hit, That Look You Give That Guy. Een nummer waar de Belgische zangeres een band mee heeft: het was een van de songs die ze op haar Instagrampagina coverde nog voor ze bekend was en ze maakte ook een mash-up van het lied met Le coup de soleil van Riccardo Cocciante. Voor het popfenomeen uit Linkebeek is het de zoveelste mijlpaal. Afgelopen weekend won ze in Frankrijk nog een Victoire de la Musique, de belangrijkste muziekprijs bij onze zuiderburen voor het beste concert. Chanel lanceerde pas nog een zonnebrillencampagne met haar als boegbeeld naast onder anderen Pharrell Williams. Ook haar acteerdebuut staat intussen op stapel: Annette, een film met naast haar ook Marion Cotillard en Adam Driver in de cast, zou dit jaar nog moeten uitkomen. En o ja, op de laatste uitreiking van de MIA's werd ze de winnares van de avond met vijf beeldjes.