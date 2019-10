Synths! Strijkers! Orkest! Op All Mirrors trekt indiequeen Angel Olsen alle registers open. 'En eigenlijk ging het alleen stem en gitaar zijn.'

'Drama is iets dat mijn wereld omhult. Dat is altijd al zo geweest', schrijft de 32-jarige Amerikaanse in haar bio bij dit album. All Mirrors is de therapeutische uitwerking van een gebroken relatie. Haar kenmerkende smachtende stem - nu eens donker en fragiel, dan weer groots en theatraal - krijgt ditmaal versterking van een heus orkest, onder leiding van Jherek Bischoff, een experimentele songwriter-componist die omschreven wordt als de missing link tussen Ennio Morricone en John Cale. Ook John Congleton (producer van onder anderen St. Vincent, Anna Calvi en Sharon Van Etten), met wie ze al samenwerkte voor haar tweede album Burn Your Fire for No Witness (2014), en vaste partner in crime Ben Babbitt zijn weer aan boord.

...