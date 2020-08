Na 170 dagen gooit Ancienne Belgique de deuren weer open. Het Brusselse muziekhuis laat alle ticketinkomsten van het najaarsprogramma integraal naar de artiesten vloeien.

Ook al heeft Ancienne Belgique haar twijfels bij de manier waarop de overheid de evenementensector behandelt, toch vindt de muziektempel het belangrijk om weer artiesten en publiek te kunnen verwelkomen in een veilige en warme omgeving.

De grote zaal van Ancienne Belgique wordt tijdelijk omgebouwd naar het AB Theater, met een capaciteit van 200 personen. De focus ligt er op sfeervolle shows in een aangepast decor. Artiesten wordt gevraagd om in een kleine bezetting te spelen of om gloednieuw materiaal voor het eerst met publiek te delen. Enkele clubconcerten die niet geannuleerd werden, verhuizen naar deze theateropstelling.

De eerste ABnormal concerten zullen volledig tricolore kleuren. Zo starten ze op 11 september in het AB Theater met Blanche. Nadien bubbelen ze daar verder Belgisch met o.a. An Pierlé, High Hi, Mintzkov, Marble Sounds, School Is Cool, Portland en Liesa Van der Aa. Brihang viert de verjaardag van zijn album Casco met twee passages in het AB Theater, waaronder eentje voor de allerkleinsten.

AB Salon-concerten verhuizen op hun beurt naar de AB Club in een zittende opstelling met een capaciteit van 60 personen. Focus hier ligt vooral op hedendaagse elektronica, neo-klassiek en improvisatie met concerten van o.a. SCHNTZL, David Edren & Miaux, Ben Bertrand & 64 Feet, Ignatz & Farida Amadou en Willem Ardui.

AB zal voor alle concerten dit najaar de ticketinkomsten integraal naar de artiest laten vloeien. De eerste rij blijft voorbehouden voor mensen uit de zorgsector in het kader van AB's 'Front line for the frontliners'-campagne. (Belga)

Ook al heeft Ancienne Belgique haar twijfels bij de manier waarop de overheid de evenementensector behandelt, toch vindt de muziektempel het belangrijk om weer artiesten en publiek te kunnen verwelkomen in een veilige en warme omgeving.De grote zaal van Ancienne Belgique wordt tijdelijk omgebouwd naar het AB Theater, met een capaciteit van 200 personen. De focus ligt er op sfeervolle shows in een aangepast decor. Artiesten wordt gevraagd om in een kleine bezetting te spelen of om gloednieuw materiaal voor het eerst met publiek te delen. Enkele clubconcerten die niet geannuleerd werden, verhuizen naar deze theateropstelling.De eerste ABnormal concerten zullen volledig tricolore kleuren. Zo starten ze op 11 september in het AB Theater met Blanche. Nadien bubbelen ze daar verder Belgisch met o.a. An Pierlé, High Hi, Mintzkov, Marble Sounds, School Is Cool, Portland en Liesa Van der Aa. Brihang viert de verjaardag van zijn album Casco met twee passages in het AB Theater, waaronder eentje voor de allerkleinsten. AB Salon-concerten verhuizen op hun beurt naar de AB Club in een zittende opstelling met een capaciteit van 60 personen. Focus hier ligt vooral op hedendaagse elektronica, neo-klassiek en improvisatie met concerten van o.a. SCHNTZL, David Edren & Miaux, Ben Bertrand & 64 Feet, Ignatz & Farida Amadou en Willem Ardui. AB zal voor alle concerten dit najaar de ticketinkomsten integraal naar de artiest laten vloeien. De eerste rij blijft voorbehouden voor mensen uit de zorgsector in het kader van AB's 'Front line for the frontliners'-campagne. (Belga)