Vanaf september hervat de Brusselse concertzaal Ancienne Belgique (AB) opnieuw haar concertwerking. Op het podium zullen voornamelijk Belgische artiesten staan.

Concerten zoals weleer, met honderden mensen dicht opeengepakt, springend en zwetend op de muziek, hoef je nog niet te verwachten. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat het allemaal wat beperkt blijft. De grote zaal wordt omgevormd tot het AB Theater, met een maximumcapaciteit van 200 toeschouwers, terwijl de AB Club omgevormd wordt tot het AB Salon, met concerten voor een zittend publiek van maximum 40 personen. Het kleine AB Salon wordt het decor voor hedendaagse electronica, neo-klassiek en improvisatie. In het grotere AB Theater zal de focus liggen op intimistische en sfeervolle shows in een aangepast decor.

'Artiesten wordt gevraagd om stripped down te spelen of om gloednieuw materiaal voor het eerst met publiek te delen. Het maakt de luistertocht alleen maar boeiender. Dit programma zal in de loop van juli en augustus gecommuniceerd worden', laat de AB weten.

Als steunbetuiging kiest de Brusselse concertzaal er dit najaar voor de ticketinkomsten integraal naar de artiesten te laten vloeien. Velen onder hen zagen hun inkomsten tijdens de coronacrisis namelijk stevig dalen of helemaal tot nul herleid worden.

In totaal moest de AB in de voorbije maanden ongeveer 250 concerten, ofwel een halve jaarwerking, verplaatsen en dat proces is nog steeds bezig. De buitenlandse acts die dit najaar ingepland stonden, zullen hoogstwaarschijnlijk pas terugkeren in 2021. Aangezien er dus wat ruimte is op de kalender, zet de AB haar deuren open voor Brusselse (culturele) organisaties en artiesten in residentie. Via het BKO (Brussels Kunstenoverleg) en het RAB (Réseau des Arts à Bruxelles), waarbij 175 Brusselse organisaties aangesloten zijn, wordt een oproep gelanceerd voor het gebruik van de zalen.

Ook nieuw is dat de AB in het najaar wat uit zijn 'comfort zone' treedt en opnieuw een aantal dans- en theatergezelschappen ontvangt. In de jaren '80 waren theatermakers en choreografen als Jan Fabre, Wim Vandekeybus en Anne Teresa De Keersmaeker kind aan huis in de AB.

Nu hernemen het hedendaagse dansgezelschap Voetvolk van danseres/choreografe Lisbeth Gruwez, het polyfonische muziekgezelschap graindelavoix en de interdisciplinaire opera 'Dance of The Seven Veils (Salomé)' met sopraan Astrid Stockman, Amenra-zanger Colin H. Van Eeckhout, contrabassist Pieter-Jan Vanassche, danser Germán Jauregui en beeldend kunstenaar Rui Barros die traditie. Elk gezelschap en elke productie krijgt in het seizoen 2021-2022 een plek op de kalender van de AB. (Belga)

