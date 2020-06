De Amerikaanse r&b-zanger Bobby Lewis is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde eind april al, nadat hij een longontsteking had opgelopen, maar het Amerikaanse weekblad Billboard verkreeg zaterdag pas de bevestiging bij zijn zoon.

De in Indianapolis geboren Lewis werd beroemd door de hit Tossin' and Turnin', die in de zomer van 1961 zeven weken de Billboard Hot 100 aanvoerde.

Het nummer zou ook de single van het jaar worden voor onder andere Runaway van Del Shannon, Will You Love Me Tomorrow van The Shirelles en Surrender van Elvis Presley. Het nummer zou later worden gecoverd door tal van artiesten, onder wie The Supremes.

Ondanks het enorme succes stond Lewis daarna nog maar één keer in de top 10.

