Amerikaanse soulzanger James Ingram (66) overleden

De Amerikaanse soulzanger en songwriter James Ingram is overleden. Dat wordt door verschillende muzikanten bevestigd op sociale media, onder wie Quincy Jones, die hem ook ontdekte via een demo van het nummer Just Once. Net als One Hundred Ways, het tweede nummer dat hij in opdracht van Jones inzong, werd dat een dikke hit. Voor zijn doorbraak speelde Ingram onder meer in de groep van Ray Charles.

There are no words to convey how much my ❤️ aches with the news of the passing of my baby brother, James Ingram. With that soulful, whisky sounding voice, James was simply magical. He was, & always will be, beyond compare. Rest In Peace my baby bro…You’ll be in my ❤️ forever pic.twitter.com/oZtA9h8uZR — Quincy Jones (@QuincyDJones) January 29, 2019

Onder de vleugels van Jones zong hij mee op We Are the World, schreef hij muziek voor de Spielbergfilm The Color Purple en werkte hij mee aan P.Y.T. (Pretty Young Thing), een grote hit voor Michael Jackson.

'Ingrams sterke stem en meesterlijke composities" hebben een blijvende invloed op de muziekwereld', staat te lezen in een verklaring van de Recording Academy, die jaarlijks de Grammy Awards uitdeelt. Ingram won zelf twee keer een Grammy: voor One Hundred Ways en voor Yah Mo B There, een duet met Michael McDonald. Hij werd veertien keer voor de felbegeerde muziekprijzen genomineerd.

Ingram maakte ook hits met Patti Austin (Baby, Come to Me) en Linda Ronstadt (Somewhere Out There). Hij is amper 66 jaar geworden.