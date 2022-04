De Amerikaanse pianist Nicholas Angelich is maandag op 51-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent dinsdag bekendgemaakt. Angelich, die al sinds juni 2021 niet meer had opgetreden, stierf in zijn woonplaats Parijs aan een ziekte aan de luchtwegen.

Angelich werd beschouwd als een groot vertolker van de pianowerken van onder meer Beethoven, Brahms en Liszt. Maar hij speelde ook het werk van componisten uit de 20ste en 21ste eeuw, zoals Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez en Bruno Mantovani.

Hij trad ook op met prestigieuze internationale orkesten, zoals het London Philharmonic Orchestra, de Los Angeles Philharmonic, de New York Philharmonic en de symfonieorkesten van Londen, Montreal, Atlanta en Sint-Petersburg.

Angelich gaf zijn eerste concert al op zevenjarige leeftijd. Op zijn dertiende trok de in de VS geboren pianist naar het Conservatoire National Supérieur in Parijs.

Hij heeft onder meer de complete Années de Pèlerinage van Franz Liszt opgenomen. Zijn laatste release dateert van september 2018, een opname van de pianoconcerten 4 en 5 van Beethoven, samen met het Insula Orchestra en dirigent Laurence Equilbey.

