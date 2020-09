De Amerikaanse componist en studiomuzikant William 'Bill' Pursell (94) is vorige donderdag in Nashville (Tennessee) gestorven aan een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat maakte zijn familie zondag bekend.

De componist stierf na 'een zeer snelle, hevige strijd met covid-19', zei zijn dochter en muzikante Laura Pursell zondag in een verklaring.

Pursell had in 1963 een hit met het nummer Our Winter Love en maakte in zijn carrière twee keer kans op een Grammy. In 1974 werd hij genomineerd met het album Listen, in 1978 prijkte zijn naam ook op de lijst met genomineerden voor zijn arrangement van We Three Kings, voor National Geographic.

De componist werkte samen met artiesten als Bob Dylan en Patsy Cline. (Belga)

De componist stierf na 'een zeer snelle, hevige strijd met covid-19', zei zijn dochter en muzikante Laura Pursell zondag in een verklaring. Pursell had in 1963 een hit met het nummer Our Winter Love en maakte in zijn carrière twee keer kans op een Grammy. In 1974 werd hij genomineerd met het album Listen, in 1978 prijkte zijn naam ook op de lijst met genomineerden voor zijn arrangement van We Three Kings, voor National Geographic.De componist werkte samen met artiesten als Bob Dylan en Patsy Cline. (Belga)