Met zijn nieuwe nummer Now Or Never wil de Belgische hardstyle-dj Coone open kaart spelen over zijn psychische gezondheid: 'Ik keek zo kritisch naar mezelf dat het ongezond werd.'

'Look In The Mirror / Who's Looking Back At Me? / It's Like, I Carry The Weight Of The World On The Back Of Me. / My Head Is In A Dark Cloud, Coming After Me', zingt gastzanger David Spekter in Now Or Never, de nieuwe track van Coone. Zware woorden, waarmee de Belgische dj een al even zware periode van zich af probeerde te schrijven.

Voor wie niet thuis is in de dancewereld: Koen Bauweraerts, zoals Coone echt heet, is al jaren een autoriteit in de hardstyle, een van de hardste en snelste vormen van elektronische dansmuziek. Dat werd hij nog meer toen hij vorig jaar de eerste hardstyle-dj werd die de main stage van Tomorrowland mocht bestijgen. Nog steeds het hoogtepunt van zijn carrière, maar achteraf gezien ook het dieptepunt in een moeilijke periode, waarin hij voor het eerst onzeker was over zijn carrière en zijn kunnen. 'Ik heb altijd kritisch naar mezelf gekeken, maar het kwam op een punt dat het niet meer gezond was. Achter de draaitafel lukte alles, maar als ik achteraf de beelden van mijn set zag, zag ik geen artiest staan. Dat heeft mij onderuit gehaald.'

Naar eigen zeggen voelde Bauweraerts zich gedwongen om door sociale media altijd de beste versie van zichzelf te zijn. Ook de concurrentie met andere dj's begon hem zwaar te vallen: 'Constant touren, steeds een beter nummer maken dan het vorige en altijd de conculega's proberen voor te zijn: dat geeft best wat druk, ja. Dat is de downside van het leven vol seks, drugs en rock-'n-roll dat mensen denken dat ik heb.'

Bauweraerts nam een coach in de arm en laste enkele weekends zonder shows in: 'Een pauze die allang gepland was, omdat we wisten dat het een heel hectische zomer zou worden. Sowieso probeer ik nu mijn tournees beter te plannen. Een paar dagen op voorhand te horen krijgen dat ik vier weken van huis ben: dat kon vroeger, maar dat valt me nu veel zwaarder.'

Avicii

De Belg staat niet alleen met zijn problemen. Mentale gezondheid is al langer een hot topic in de muziekscene en dan vooral bij dj's. De afgelopen jaren kondigden onder anderen DJ Fresh en Hardwell hun pensioen aan. Pas nog vertelde Armin Van Buuren, dezer dagen in de hitlijsten met Hoe het danst, in de Nederlandse media over de moeilijke periode die hij rond 2010 doormaakte. 'Ik was de nummer 1 van de wereld, maar de ongelukkigste persoon op aarde', zei hij daarover, maar ook: 'In de dj-scene gaat het eigenlijk met iedereen niet zo goed, door de werkdruk en competitie.'

Bauweraerts kent de verhalen ook en bevestigt dat er ook achter de schermen meer over wordt gepraat dan vroeger. 'In onze scene is er natuurlijk veel testosteron en wordt er soms wat gepocht: we willen allemaal de beste show geven, de beste platen maken en achter samen pinten drinken. Dat is jaren zo geweest en dat kan vandaag nog altijd. Daar is ook helemaal niks mis mee. Maar sinds een aantal jaar lijkt het ook toegestaan om te zeggen: die laatste vijf shows van mijn tour, die waren er écht te veel aan.'

Wie wil weten hoe dat komt, kan niet om het de dood van Avicii heen, de Zweedse dj die zich vorig jaar van het leven beroofde. 'Dat kwam bij veel artiesten binnen', zegt Bauwaeraerts, die er meteen bij zegt dat het met hem inmiddels veel beter gaat. Een sabbatjaar of iets dergelijks zit er niet aan te komen, verzekert hij. 'Luister vooral ook naar het tweede deel van de track, dat veel euforischer is dan het donkere begin. Ik ben blij dat ik mijn verhaal in één keer kan vertellen aan al mijn vrienden, kennissen en fans. Hopelijk halen mensen in dezelfde situatie als ik er de kracht uit om nog openlijker te praten over dit soort dingen. Dan halen we er toch nog iets positiefs uit.'