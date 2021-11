Yeule is geen gamepersonage, maar een Brits-Singaporese cyborgster, schilder en performancekunstenaar.

Aka: Nat Çmiel Leeftijd: 24 Locatie: Londen Instagram: @yeule De Britse PC Music-veteraan Danny L Harle stelt deze maand in de Brusselse Botanique zijn pop-, trance- en hardcorebangers én collega's Mechatok en Yeule voor. Met die laatste maakte hij onlangs 4.44: The Things They Did for Me Out of Love, een bevreemdende ambienttrack van bijna vijf uur. Klinkt misschien een tikje eigenaardig als u nog niet vertrouwd bent met het werk van de Brits-Singaporese cyborgpopster, schilder en performancekunstenaar. Yeule, vernoemd naar een personage uit Final Fantasy XIII-2, verkent maar al te graag de grens tussen de digitale wereld en de realiteit, is geregeld te vinden op Twitch en Discord, snijdt thema's als identiteit, gender, technologie en cyberrelaties aan en maakt buitenaardse pop, shoegaze en ambient die niet zou misstaan op de soundtrack van een futuristische videogame. Na een handvol ep's, een samenwerking met Car Seat Headrest, de debuutplaat Serotonin II (2019) en de coverplaat Nuclear War Post X - The Covers Record (2021) met interpretaties van Grimes, Frank Ocean, Big Thief en The Velvet Underground, verschijnt in februari Yeules langverwachte tweede langspeler Glitch Princess. Afgaand op de eerste singles My Name Is Nat Çmiel en Don't Be So Hard on Your Own Beauty mag u daarop nog meer experiment, alienachtig gezang en dromerige melodieën verwachten. Ongetwijfeld krijgt u in de Botanique nog een extra voorproefje voorgeschoteld. Een willekeurige quote: 'Ik zette het internet lang op een piëdestal omdat het mijn enige vorm van escapisme was. Toen ik na mijn tienerjaren voor het eerst echte vrienden maakte in plaats van virtuele, was ik in de war. Nu probeer ik me wat los te maken van het internet, omdat ik me ook in het echte leven écht wil voelen.' In concert: op 20/11 in de Botanique, Brussel.