Alewya klinkt soms als ravepop, dan weer als dancehall en af en toe als nu metal, maar één ding is zeker: stilzitten wordt moeilijk.

Aka: Alewya Demmisse

Alewya heeft een gave voor vliegensvlugge doorbraken. Nadat ze toevallig door supermodel Cara Delevingne was ontdekt, mocht ze vrijwel meteen de catwalk op voor DKNY en riep Vogue haar uit tot 'nieuwste modelobsessie'. Haar muziekcarrière loopt al even vlot. Vorig jaar, nog voor ze zelf ook maar één song had uitgebracht, was ze al te horen op Where's My Lighter van Little Simz. Niet veel later genereerde ook haar debuutsingle Sweating, een zweterige clubbanger met driftige beats en hijgerige vocals, de nodige buzz. NME tipte haar meteen als een van de doorbraken van 2021. En de site krijgt gelijk: Sweating werd geremixt door Honey Dijon, er volgden nog enkele veelbelovende singles, ze werkte samen met jazzdrummer Moses Boyd, Balmain presenteerde onlangs zijn nieuwe collectie op haar muziek en binnenkort vertrekt ze op tournee met Little Simz. Maar eerst is er nog haar debuut-ep Panther in Mode, die deze week verschijnt. Daarop laat de in Saudi-Arabië geboren en in Londen getogen artieste met Egyptische en Ethiopische roots al haar invloeden samensmelten, van de Britse clubscene over de Ethiopische muziek van haar moeder tot de grunge en alt-rock die ze via haar oudere broer leerde kennen. Zelf klinkt Alewya soms als ravepop, dan weer als dancehall en af en toe als nu metal, maar één ding is zeker: stilzitten wordt moeilijk. Een willekeurige quote: 'Mijn interesse in muziek komt voort uit mijn liefde voor kunst. Ik tekende, schilderde, animeerde, maakte filmpjes en begon in GarageBand te frutselen om mijn animaties van een soundtrack te voorzien. Er ging een wereld voor me open: ik kocht een reisgitaar, leerde mezelf spelen en produceren en de rest is geschiedenis.'