Punkfunkduo Aili - voordien bekend als Aili & Transistorcake - speelt op woensdag 7 juli op Focus Music Box. Nog tot het einde van de zomer organiseren Knack Focus en Focus Vif een reeks muzikale apero's.

Nog tot 15 september verwelkomen we elke woensdagavond een Belgische artiest aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint in Elsene, op de site van See U [F]estival. Het podium wordt de ene week gecureerd door Knack Focus, de andere door ons Franstalig zusterblad Focus Vif.

Na The Haunted Youth, Morgan en Roxy Rose is het op 7 juli de beurt aan Aili, net zoals die eerste een De Nieuwe Lichting-finalist. De liedjeswedstrijd van Studio Brussel winnen deed het duo dan weer niet, maar hun zwoele funksong Dansu werd de voorbije maanden wél een radiohit.

'Als artiest hebben we eigenlijk nooit iets anders gekend dan de lockdown', lieten Aili Maruyama en Orson Wouters optekenen. Daar komt binnenkort verandering in: met een eerste ep onder de arm trekken ze volgende week naar Focus Music Box. Al zeggen we er best bij: Aili maakt dansmuziek, géén intieme luisterliedjes. Het zou wel eens moeilijk kunnen worden om netjes op uw stoel te blijven zitten.

Focus Music Box Van 16 juni tot 15 september, elke woensdagavond (18u) op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De line-up wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt. De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. De concerten zijn zittend, dansen kan voorlopig nog niet. Respecteer de coronamaatregelen zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.)

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U diverse activiteiten aan: openluchtcinema, rustige dj-sets, biomarkt, zomerbar... Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

