Graspop heeft er een headliner bij. Aerosmith, de band rond Steven Tyler, sluit op zondag 21 juni 2020 de 25ste editie van het metalfestival af.

Aerosmith bestaat in 2020 vijftig jaar en dat wil de band rond Steven Tyler en Joe Perry ook in ons land graag vieren. De groep sluit op zondag 21 juni de 25ste editie van Graspop af, maakte het festival vrijdag bekend. Momenteel werkt de band een lange reeks concerten in Las Vegas af.

Het is de derde passage op Graspop van Aerosmith na optredens in 2007 en 2010. Ook de andere headliners die het metalfestival al loste, zijn ouwe getrouwen: voor Judas Priest zal het de zevende keer zijn in Dessel, voor Iron Maiden zelfs de tiende keer. Daarnaast bevestigde Graspop al een pak andere namen zoals Deep Purple, Deftones, Disturbed, Korn, Mercyful Fate en The Offspring.

Graspop vindt plaats van 18 tot en met 21 juni. De ticketverkoop is al even bezig en gaat volgens de organisatie als een trein. Alle info vindt u hier.