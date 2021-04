Graspop heeft met Aerosmith een derde headliner te pakken voor de editie van 2022. De band rond zanger Steven Tyler en gitarist Joe Perry zou zowel dit als vorig jaar al op Graspop staan, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor.

Eerder bevestigde Graspop al Iron Maiden en Judas Priest als headliners voor de 25ste editie van het metalfestival. Iron Maiden komt langs op donderdag 16 juni 2022, Judas Priest op zaterdag 18 juni en Aerosmith op zondag 19 juni, de laatste festivaldag.

Aerosmith wilde in 2020 zijn vijftigste verjaardag vieren met een wereldtournee, maar die kon door de coronacrisis niet doorgaan. In 2022 zou het dan toch zo ver moeten zijn en plant de Amerikaanse band een grote Europese tour. Die zou een verlengstuk worden van de concertreeks Deuces are Wild, die de band eerder gaf in Las Vegas. Het optreden op Graspop is volgens het festival een exclusieve Beneluxshow.

Graspop Metal Meeting vindt plaats van 16 tot 19 juni 2022. Wie al tickets had voor de editie van 2020 of 2021, kan vanaf 1 september via Ticketmaster een ticket voor Graspop 2022 downloaden. De verkoop van de overige tickets start later dit jaar. (Belga)

Eerder bevestigde Graspop al Iron Maiden en Judas Priest als headliners voor de 25ste editie van het metalfestival. Iron Maiden komt langs op donderdag 16 juni 2022, Judas Priest op zaterdag 18 juni en Aerosmith op zondag 19 juni, de laatste festivaldag. Aerosmith wilde in 2020 zijn vijftigste verjaardag vieren met een wereldtournee, maar die kon door de coronacrisis niet doorgaan. In 2022 zou het dan toch zo ver moeten zijn en plant de Amerikaanse band een grote Europese tour. Die zou een verlengstuk worden van de concertreeks Deuces are Wild, die de band eerder gaf in Las Vegas. Het optreden op Graspop is volgens het festival een exclusieve Beneluxshow. Graspop Metal Meeting vindt plaats van 16 tot 19 juni 2022. Wie al tickets had voor de editie van 2020 of 2021, kan vanaf 1 september via Ticketmaster een ticket voor Graspop 2022 downloaden. De verkoop van de overige tickets start later dit jaar. (Belga)