De man achter de tekst van Stacy's Mom - de grootste hit van poprockband Fountains of Wayne - is niet meer. Singer-songwriter, producer en bassist Adam Schlesinger bezweek woensdag op 52-jarige leeftijd aan covid-19.

Begin deze week raakte bekend dat Adam Schlesinger was opgenomen in een New Yorks ziekenhuis nadat hij besmet werd met het coronavirus. Hij overleed woensdag op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van de longziekte covid-19.

Adam Schlesinger schreef en producete muziek voor tientallen films en series, waaronder There's Something About Mary, Scary Movie en Ice Age: Continental Drift. Hij werkte mee aan nummers voor artiesten zoals The Monkees en Jonas Brothers. Zelf speelde Schlesinger in Ivy, Tinted Windows en Fountains of Wayne.

Met die laatste band bouwde hij rond de eeuwwisseling een bescheiden carrière uit. Er is een grote kans dat u in 2003 luidkeels meezong met de tekst van Stacy's Mom: 'Stacy's mom has got it going on. She's all I want and I've waited for so long'. Het nummer werd de grootste hit van de Amerikaanse band. De single ging meer dan 500 000 keer over de toonbank en leverde hen zo goud op. Daarbovenop werd het nummer genomineerd voor een Grammy.

De ironische tekst werd geschreven door de bassist van de band, Adam Schlesinger. Hij inspireerde zich op een jeugdvriend die een oogje had op zijn grootmoeder. Andere bekende nummers van Fountains of Wayne zijn Hackensack en Sink to the Bottom.

Schlesinger mocht tijdens zijn carrière verschillende prijzen in ontvangst nemen. Hij won een Grammy voor zijn bijdrage aan A Colbert Christmas. Hij werd genomineerd voor tien Emmy's en verzilverde er drie - afgelopen september nog eentje voor de soundtrack van de serie Crazy Ex-Girlfriend. Verder werd hij ook genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe voor de titelsong van That Thing You Do!, een film van Tom Hanks.

Begin deze week raakte bekend dat Adam Schlesinger was opgenomen in een New Yorks ziekenhuis nadat hij besmet werd met het coronavirus. Hij overleed woensdag op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van de longziekte covid-19.Adam Schlesinger schreef en producete muziek voor tientallen films en series, waaronder There's Something About Mary, Scary Movie en Ice Age: Continental Drift. Hij werkte mee aan nummers voor artiesten zoals The Monkees en Jonas Brothers. Zelf speelde Schlesinger in Ivy, Tinted Windows en Fountains of Wayne.Met die laatste band bouwde hij rond de eeuwwisseling een bescheiden carrière uit. Er is een grote kans dat u in 2003 luidkeels meezong met de tekst van Stacy's Mom: 'Stacy's mom has got it going on. She's all I want and I've waited for so long'. Het nummer werd de grootste hit van de Amerikaanse band. De single ging meer dan 500 000 keer over de toonbank en leverde hen zo goud op. Daarbovenop werd het nummer genomineerd voor een Grammy. De ironische tekst werd geschreven door de bassist van de band, Adam Schlesinger. Hij inspireerde zich op een jeugdvriend die een oogje had op zijn grootmoeder. Andere bekende nummers van Fountains of Wayne zijn Hackensack en Sink to the Bottom.Schlesinger mocht tijdens zijn carrière verschillende prijzen in ontvangst nemen. Hij won een Grammy voor zijn bijdrage aan A Colbert Christmas. Hij werd genomineerd voor tien Emmy's en verzilverde er drie - afgelopen september nog eentje voor de soundtrack van de serie Crazy Ex-Girlfriend. Verder werd hij ook genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe voor de titelsong van That Thing You Do!, een film van Tom Hanks.