Actrice en muzikante Martha Da'ro: 'Met alles wat ik aanraak, wil ik een zo groot mogelijk publiek bereiken'

Kristof Dalle Journalist

Vijf jaar geleden maakte Martha Canga Antonio indruk als Mavela in Black. De komende maanden stuitert ze door uw festivalzomer als Martha Da'ro, is ze in twee films te zien, schrijft ze aan een eigen serie en hoopt ze eindelijk het donkerste kinderboek ter wereld af te werken. 'Als ik zeg dat ik voor meer bestemd ben, is dat geen egokwestie, maar oprecht geloof.'

© Yaqine Hamzaoui