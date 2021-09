De grootste reünie in de geschiedenis van de popmuziek is een feit. ABBA is terug samen.

ABBA is officieel weer samen en brengt een nieuw album uit, zo bleek donderdag uit een presentatie op YouTube.

"Voyage" wordt het eerste studioalbum in veertig jaar en verschijnt op 5 november. Het bevat tien nieuwe songs, waaronder de al in 2018 aangekondigde ballade '"I Still Have Faith in You" en "Don't Shut Me Down", alsmede een kerstliedje Tijdens de presentatie werden die eerste twee songs gelanceerd.

Beluister 'I Still Have Faith In You':

Vandaag lanceerde de band op verschillende sociale media al een "ABBA Voyage"-pagina. Daarop was een afbeelding gepost waarop 2 september 2021 vermeld stond, met de boodschap "join us abbavoyage.com". Op die site kunnen fans zich registreren om op de hoogte te blijven

ABBA pakt vanaf 27 mei 2022 ook uit met een reeks virtuele concerten met hologrammen, "Abbatars" genoemd, in een speciaal gebouwde arena in Londen. Het wordt vooral een "greatest hits" show. De arena, met plaats voor drieduizend toeschouwers, verrijst in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. De hologrammen van Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) worden begeleid door een tienkoppige band. De kaartenverkoop begint op 7 september.

De band was in 1982 uiteengegaan. In 1981 kwam hun achtste en laatste studioalbum uit: "The Visitors". ABBA heeft meer dan 200 miljoen albums en ruim 370 miljoen platen in totaal verkocht. Hoewel het kwartet, bijvoorbeeld met de single "Ring Ring", daarvoor al aardig aan de weg had getimmerd, kwam de doorbraak in 1974, toen ABBA voor Zweden met "Waterloo" het Eurovisiesongfestival won. Een onuitputtelijke reeks hitsingles volgde, zoals "Gimme Gimme Gimme", "Dancing Queen" en "Money Money Money".

ABBA in 1974. © reuters

