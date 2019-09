Concertzaal Ancienne Belgique viert dit jaar haar 40ste verjaardag en zet heel wat Belgische artiesten aan het roer van de programmatie. De zaal trekt ook naar buiten met concerten op de Anspachlaan en in de kerk.

'Binnen 40 jaar willen we nog steeds relevant zijn en daarom moeten we met de programmatie eens buiten onze muren en de normale paden die we bewandelen durven treden', zegt Dirk De Clippeleir, directeur van de Ancienne Belgique.

Anspachlaan

Het openingsfeest van 40 jaar AB wordt ingeleid door 2manydjs, de groep van de broertjes Dewaele. Zij mogen op 21 september samen met Nosedrip een avond cureren en zowel de Grote Zaal als de Club invullen.

Een dag later, op Autoloze Zondag op 22 september, trekt de AB de Anspachlaan op met Global Street Sounds. Voor het eerst in 40 jaar organiseert de Brusselse zaal een concert op de centrale laan.

Kerkconcerten

De AB verlegt haar grenzen zelfs nog verder en trekt naar de kerk met twee kerkconcerten. Het idee haalden ze bij de Sunday Service van Kanye West.

Op 25 september palmen de Duitse pianovirtuoos Martin Kohlstedt en de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson de Begijnhofkerk in, op 6 november komt het Londense jazzcollectief Church of Sound naar kunstencentrum Les Brigitinnes en op 16 december betreedt le mystère des voix bulgares de machtige Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.