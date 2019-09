Ooit verkocht de ene platen aan de twee anderen, tegenwoordig runnen ze elk hun eigen platenlabel en volgend weekend staan ze samen aan de knoppen bij twee grote jubileumfeesten: dj Nosedrip en 2manydjs, die meer gemeen hebben dan u denkt. 'De schaal is anders, het principe hetzelfde.'

Buiten regent het pijpenstelen, wij zitten hoog en droog in Studio Deewee, het Gentse hoofdkwartier van Dewaele Enterprises. Een verdieping lager bevindt zich de studio waar het recentste Soulwax-album From Deewee (2017) live is ingeblikt en waar onder meer Charlotte Adigéry aan haar muziek schaaft. Een etage hoger is er een stijlvol ingericht appartement annex gastenverblijf. Samen met Ziggy Devriendt alias dj Nosedrip (zoals gewoonlijk onherkenbaar op de foto - 'Ik wil geen posterboy zijn') en de twee gastheren zitten we in de centrale ruimte, omgeven door muren vol vinyl en andere muzikale memorabilia.

...