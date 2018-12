2018 was het jaar van 'This is America': 'Nu weet iedereen dat Childish Gambino écht goed is'

De feiten

Een kleine week dachten we dat we in december de titel voor Hiphopmoment van het Jaar aan Kanye West mogen toekennen, maar exact zes dagen na diens onverwachte track Lift Yourself - scoop tiddy woop! woop tiddy scoop! - eiste Donald 'Childish Gambino' Glover de gouden medaille op door zijn nieuwe nummer This is America eerst in Saturday Night Live te brengen en vervolgens de coolste clip van het jaar online te gooien. Na vijf dagen stond de teller op 46 miljoen views, ondertussen klimt de video gestaag naar het half miljard kijkers.

...