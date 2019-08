Wat hebben The Chemical Brothers gemeen met Bloodhound Gang? Wat was de impact van Hey Boy Hey Girl, en hoe zat dat nu weer met de Belgische connectie?

Party like it's 1999 - het kan ook zonder Prince, en wel volgende week op de Lokerse Feesten, met The Chemical Brothers. Precies twintig jaar na hun grote doorbraak blijft het Britse duo een publiekstrekker.

...