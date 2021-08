De tiende editie van Kamping Kitsch Club heeft zaterdag 18.000 mensen naar Kortrijk gelokt. Dankzij het Covid Safe Ticket kunnen de feestvierders zonder mondmaskers en afstandsregels uit de bol gaan op het verkleedfestival. 'Iedereen stond duidelijk te popelen om buiten te komen', aldus woordvoerder Tom Neys.

Door de coronamaatregelen kon Kamping Kitsch Club in 2020 niet doorgaan. Dankzij de huidige versoepelingen is "het marginaalste festival van het land" zaterdag echter helemaal terug van weggeweest.

Alle aanwezigen moeten zich met een Covid Safe Ticket aanmelden in Hal 3 van Kortrijk Expo. Dat betekent dat ze volledig gevaccineerd moeten zijn, of over een recente negatieve PCR- of antigeentest moeten beschikken. "Dat verloopt eigenlijk vlot. We gebruiken natuurlijk ook hetzelfde terrein als Alcatraz vorige week", vertelt woordvoerder Tom Nys.

In totaal mag Kamping Kitsch Club op de uitverkochte weide 18.000 mensen verwelkomen, iets minder dan gebruikelijk. "De verkoop van de tickets is redelijk snel gegaan. Iedereen stond duidelijk te popelen om buiten te komen. De drang was bijzonder groot, want er stonden vandaag om twaalf uur al veel mensen klaar om binnen te komen."

Blikvangers op het hoofdpodium zijn onder anderen Get Ready, Freddy De Vadder, Preuteleute en Jebroer. Met de 11-jarige NatoX heeft de allerjongste DJ van België zijn passage in Kortrijk al achter de rug. Dankzij de zogenoemde Kakkaoke kunnen de bezoekers op het toilet ook genieten van de zangprestaties van de andere festivalgangers. Kamping Kitsch Klub wordt om middernacht afgesloten door Mark with a K en MC Chucky.

